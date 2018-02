El tema de hoy: Sueldo mínimo popular

En octubre de 2016, solo tres meses después de haber asumido el mandato del país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski habló por primera vez de aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV), que entonces ya estaba en S/850. Aquella vez, dijo: “Primero, necesitamos reactivar la economía y después aumentaremos. Haremos una fase más del aumento del sueldo mínimo”. Ese año, el crecimiento del PBI fue de 4.03%, según el INEI.

Un año después, al finalizar el 2017, el PBI se desaceleró y se situó en 2.5%. Es decir, la economía no solo no creció como lo proyectaba Kuczynski sino que además las inversiones pública y privada, fuentes de crecimiento y empleo, venían en retroceso. Sin embargo, pese a esta situación, el jefe de Estado, que está ad portas de afrontar otro pedido de vacancia en el Congreso por sus vínculos con Odebrecht, comunicó esta semana que está evaluando incrementar el salario básico. Una movida, sin duda, desesperada y de corte populista.

Las críticas a esa propuesta no se hicieron esperar. El ex ministro de Economía Alonso Segura aseguró que en este contexto, de aumentarse la remuneración mínima, se generará más desempleo “porque las empresas no van a poder pagar a sus empleados. Habrá menos gente ganando más (salario mínimo) y más gente sin empleo”. Al respecto, según el INEI, en el último trimestre, el porcentaje de empleos formales de la PEA de Lima Metropolitana se redujo en 0.9% con respecto al mismo periodo de un año antes; mientras que el subempleo (trabajo informal) creció en 2.9% y la taza de desempleados aumentó en 2%, siempre con relación al año anterior.

Si a ello agregamos el diagnóstico que nos dio la ministra de Economía, Claudia Cooper, de S/30 mil millones de inversión en riesgo por la paralización de obras de empresas vinculadas a la corrupción, que ya viene afectando a 53 mil trabajadores; de elevarse la RMV, podríamos entrar a un escenario de crisis laboral en el país.

Aunque este tema es de interés de muchos peruanos, que buscan cubrir su canasta básica familiar, no se pueden dictar medidas alejadas a la realidad económica del país. No en este momento.