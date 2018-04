El gabinete Villanueva

El presidente Vizcarra empieza con pie derecho su trienio de gobierno. Su discurso de asunción de mando fue una primera señal para dejar en claro que no será apéndice del efímero e intrascendente gobierno ppkausa y menos un “presidente de transición”, como algunos gallinazos oportunistas exigían.

Si bien la primera impresión fue buena, ahora queda esperar cuáles serán las siguientes decisiones de Vizcarra, quien debe ser consciente de que tras el fiasco de su antecesor, su responsabilidad es mayor.

Por lo pronto, la acertada designación de Villanueva como presidente del Consejo de Ministros nos indica que el mandatario no se conducirá con desprecio ni animadversión hacia la clase política. Al parecer. Vizcarra entendió que no queremos ni necesitamos un “gabinete de lujo” sino uno funcional, conectado con la realidad. Empero, una golondrina no hace el verano, como reza el refrán. Por ello, tendremos que esperar a que se oficialice la conformación del gabinete. Solo así sabremos si será uno equilibrado entre técnicos y políticos y además con un ánimo descentralista genuino.

Las fuerzas políticas que cohabitan en el Congreso están en la obligación de apoyar a Vizcarra y a sus ministros, sin que ello signifique un cheque en blanco para el Gobierno. Equilibrio de poderes le dicen.

La semana pasada se difundieron mediáticamente los nombres de los supuestos ministros que acompañarán al premier. Al igual que con PPK, pareciera que lo que se pretende es imponer indirectamente a quienes resultan convenientes para los intereses de algunos y no del país. Kuczynski le hacía mucho caso a estos ‘influencers’ y miren dónde terminó.