Digitalización y corrupción

Un tema que cruzó las discusiones de la Cumbre de las Américas y de sus eventos paralelos fue cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a enfrentar la corrupción.

Digitalizar trámites ayuda. Si no hay colas ni largos procesos para conseguir una cita o una constancia, tendremos menos espacios para la pequeña coima, para el favorcito. Varios países de la región están avanzando en ello. ¿Nosotros? No tanto.

El cambio a lo digital cuesta y enfrenta resistencias fuera de ese mismo ámbito. A los funcionarios les da miedo el proceso de transición –donde todos nos quejamos del cambio– y hay a la vez barreras que inhiben el proceso. Muchos servicios públicos no están preparados para una mayor eficiencia en el acceso. Dar citas digitalizadas es fácil, el problema es que no hay suficientes médicos ni consultorios. Ahí la cola hace que algunos desistan, otros posterguen. Unos no reciben el servicio y otros lo obtienen pasando por el tortuoso proceso de la cola, el favorcito, el amigo o la coima.

Digitalizar los pagos ayuda también. Reduce corrupción, evita informalidad y ahorra costos y riesgos.

En digital, toda transacción deja rastro: quién la hizo y quién la recibió. En esto tenemos casi las mejores condiciones, pero nos falta voluntad y compromiso. Tenemos que cambiar, dejar el efectivo y pasar a lo digital. Pero no sirve hacer el pago digital si después nos exigen el comprobante impreso de dicho pago. Así no nos digitalizamos.

Digitalizar procesos, pagos y trámites puede, sin duda, ayudar en la tarea anticorrupción, pero hay que digitalizar los procesos de punta a punta. Hay que usar la tecnología (que ya existe), pero hay que hacer más que solo eso.