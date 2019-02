Venezuela: ¿Guerra política?

En las épocas de las guerras tradicionales, el agudo enfrentamiento entre países que tenían intereses en disputa terminaba zanjándose en el campo militar. El país perdedor, por lo general, cedía el control de una parte de su territorio o, ya a mediados del siglo pasado, se veía obligado a cambiar su régimen político por otro de acuerdo a los intereses del vencedor. Logrando, a veces, convertirlo en un aliado a la fuerza.

Sin embargo, la complejidad de las luchas político-sociales al interior de un país (insurrección, guerrillas, terrorismo, etc.), no ajenas al posible interés de distintos apoyos externos (Afganistán, Libia, Siria, etc.), convierte la disputa en un enfrentamiento militar múltiple, que varía según las zonas y estrategias en curso. Los intereses geopolíticos se imponen.

Recordar que la doctrina de nuestras FF.AA. respecto a la guerra interna del pasado, reconoció que la victoria se alcanzó cuando esta fue abordada de manera “integral” (campos militar, social, psicosocial y político), logrando ganar el apoyo de la población y conseguir aislar socialmente a los subversivos, paso previo a su derrota.

En la actual situación de Venezuela, el hasta ahora enfrentamiento no armado puede ser definido como el inicio de una “guerra política” que hasta ahora se expresa como disuasión entre las partes. Y donde la diplomacia juega un rol cada vez más importante.

Las FF.AA. venezolanas “pueden, pero dentro de una estrategia defensiva” y las de EE.UU. “pueden, pero el costo adentro y afuera es muy grande”. Por eso la solución pasa por la negociación en torno a nuevas elecciones. Pero todo tiene un límite. De continuar el intento de dividir las FF.AA.

venezolanas, podría terminar en una guerra civil. ¿Se busca esto?