Se siente, se siente…

1. Aunque el pueblo no está presente, algo está cambiando en el país. Se ha abierto una pequeña rendija en la larga búsqueda de una esperanza compartida por las mayorías. Felizmente, ya no se trata de discursos embaucadores de los presidentes. Los medios por un lado –hay que resaltarlo– y la valentía de algunos fiscales y jueces la están construyendo. La mayoría de peruanos concede un consenso pasivo al presidente Vizcarra, que puede convertirse en activo si se muestra consecuencia en el tema del asilo a García.

2. No se trata de castigar porque son nuestros adversarios. Se trata de develar las maniobras ocultas de la corrupción política. Los agarrados con las manos en la masa, creyéndose astutos, han negado lo que es indefendible y con curiosas coartadas. Como se sabe, los políticos consiguen, a la larga, que sus electores les perdonen casi todo. Sin embargo, no se les perdona la corrupción ni el ridículo, y menos cuando van juntos.

3. El martes pasado, Manuel Ventura –ex secretario regional del Apra en Ayacucho– concedió declaraciones a la prensa: “El partido no puede avalar a una persona que se está alejando del fuero judicial para evitar que se le investigue”, agregando, “por defender a Alan García, nos hemos alejado de la población”. Se me viene a la memoria cuando García, presidente del país en mayo de 1988, inauguró el congreso nacional de la juventud aprista, y creyendo que nadie lo grababa, mostró su “admiración y respeto a los militantes senderistas”. Y ahora tilda de comunistas a la izquierda parlamentaria.

4. Los líos internos, con renuncias y muertos como testigos, continúan en Fuerza Popular. A pesar de todo, el fujimorismo no desaparecerá. Aunque su deriva será incierta. Recordar que Keiko permaneció en el país y no huyó al Japón, y tampoco, como otros, no buscó asilarse.

5. Confiep en CADE. Cuidado con el Bolsonaro peruano.