1.- La audaz y riesgosa decisión de allanar el local de la Confiep por el fiscal José Domingo Pérez, con el permiso para incautar los documentos en torno a las “donaciones irregulares” en la campaña de Keiko (2011), se explicaría por contar con informaciones nuevas no contenidas en los documentos ya entregados por la Confiep. Si no fuera así, la imagen del popular fiscal no quedaría bien parada.

Aunque podría haber influido la firme actitud mostrada por María Isabel León, presidenta de la Confiep, al tratar el tema de la corrupción en la CADE 2019. Muy diferente a sus tibias anteriores declaraciones y que ahora estaría “cansada de comerse el sapo”. Sugiriendo que no cubriría más a otros dadivosos que permanecen ocultos en el gremio. También, para el fiscal Pérez, aprovechar que los empresarios y directivos de su gremio se encontraban en Paracas. La sorpresa en los allanamientos ha sido una continuidad de los fiscales del equipo especial conducido por Rafael Vela.

2.- Es común que los políticos y funcionarios inculpados o sospechosos de haber recibido dinero mal habido salgan en la TV con cara de angelitos y hasta de ofendidos. Todos dicen estar dispuestos a cualquier investigación. César Villanueva es uno de ellos, pero el que ha mostrado ante las cámaras un cinismo propio del malo de la telenovela.

En 1980 fue candidato a diputado por San Martín por la izquierda (UDP). En 2001 fue candidato al Congreso por Somos Perú. Fue presidente reelegido del gobierno regional (2007-2014). Un año antes, en 2013, fue designado primer ministro del gobierno de Ollanta Humala. En 2015 nos hizo la propuesta que, de ser el candidato de la izquierda, conseguiría su unidad. Pero terminó como congresista por APP en 2016. Fue primer ministro de Vizcarra. Ahora está cantando en el local de la Diviac.