En estas breves líneas es difícil analizar el enjundioso discurso del primer ministro. Nos permitimos comentar su reiterada referencia a los términos Libertad y Desigualdad que acompañó su intervención.

1°) Relaciona la Libertad no solo con la libertad de pensamiento, opinión, organización y decisión sobre los aspectos de su vivir, dentro de la ley y sin mellar los derechos de los demás. Sino, también, contar con los indispensables instrumentos para superar las necesidades que la vida nos impone, a unos más que a otros ¿Podrá ser libre un niño anémico, el que vive con el actual sueldo mínimo, el joven sin trabajo”?

Así, son libres los que logran realizarse como personas plenas. Para eso, la sociedad debe garantizar a todos las mismas posibilidades para lograr materializar las potencialidades innatas de cada persona. La educación, salud, seguridad, etc., para todos, es indispensable para también poder competir en igualdad de condiciones en el mercado. Es decir, “el país de la libertad de todos”.

2°) “Debemos superar las brechas que separan a los jóvenes de las zonas rurales de los jóvenes urbanos, de la Amazonía del resto del territorio” fue otra frase pronunciada. ¿Por diferente hábitat, costumbres, etc.? No, son producto del abandono del Estado, que consiente la desigualdad entre peruanos, pero no las naturales, sino las que este sistema económico-social y el régimen político imponen.

Por eso, la desigualdad existente impide a las mayorías superar las necesidades y limitaciones que les impiden alcanzar la plena libertad. Por eso la lucha por la libertad y contra la desigualdad debe ser una sola. De ahí las profundas reformas que el país requiere, de lo difícil que es llevarlas a cabo si el pueblo no las exige.