La izquierda y 2021 (I)

1. Nuestra izquierda ha sido y, en no pocos grupos, continúa siendo profundamente ideologizada. Adictos a la interpretación “verdadera” si no científica de la realidad, basan su análisis en una visión unilateral, segmentada, de una situación cada vez más compleja. No es que nieguen los cambios que se producen en el país y el mundo. Los reconocen aunque en corto tiempo, de nuevo, dicen encontrar en estos verdades anticipadas.

Campea el estilo de cliché, siempre buscan enemigos contra quién luchar, encajándolos en sus repetidas díadas: proletarios y burgueses, capitalismo y socialismo, izquierda y derecha, etc. Algo así como los malos contra los buenos de las antiguas películas, repiten el antiguo adagio de “clase contra clase” que por su dogmatismo, en su época, al final favoreció a los fuertes y poderosos. No se cansan de ver cómo siempre ganan los malos.

2. La situación política actual, en nuestro país y en el mundo, nos exige un cambio radical (desde la raíz) de los viejos dogmas, disfrazados con un nuevo lenguaje, que todavía persisten. Parecido a lo que sucedía con la izquierda en 1978-80, cuando se decidió cambiar la estrategia basada en el camino de la “violencia revolucionaria” por la de participación electoral. Aunque tuvo como costo el abandono de muchos militantes y dirigentes que rechazaron a los “electoreros”.

Han pasado 30 años, lo bueno es poco y no resalta; el balance no es de lo mejor. División de IU, negarse al frente único contra la subversión terrorista, pasividad contra el 5 de abril y, después de Paniagua, el permanente seguidismo al mal menor. Debemos salir del aislamiento, avanzar hacia las clases medias y el centro político –Barrantes lo hizo– y apostar por una democracia ciudadana. 2021 está en ese camino.