“Así no se ganan los referéndum”

1. Con cierta ironía, pero con ganas de joder, añadió “el gran responsable es Vizcarra”. Me hizo recordar el mismo tono cuando durante su primer gobierno, en mayo de 1986, después de la masacre de los penales espetó: “O se van ellos, o me voy yo”, refiriéndose a los policías y militares implicados, aunque nadie se fue. El ex presidente Alan García, cuando de verdad se siente perdedor, deja el decoro, se muestra desencajado y da suelta a su ego mancillado. A pesar de fingir serenidad, la derrota en el tema del asilo la siente como una personal catástrofe política.

¿Qué relación podría haber entre un desmentido chuponeo con el resultado del referéndum y la responsabilidad del presidente Vizcarra? Sufre por el descrédito ganado a causa de la derrota internacional de sus tesis de “golpe de Estado” y “persecución política”. Y, también, de lo que se le viene en el futuro. Metió la pata, como cuando escribió lo del “perro del hortelano”. García denuncia “métodos montesinistas” y de nuevo los relaciona con el referéndum.

2. En realidad, el chuponeo de hace 40 años se conseguía interviniendo los cables telefónicos. Y, posteriormente, con instrumentos para las escuchas se requería una instalación móvil cercana al objetivo. Ahora existen tecnologías mucho más sofisticadas, sino cómo creen que se grabaron las conversaciones de Hinostroza, Ríos, etc. El informe del fiscal encargado de investigar lo sucedido despejará toda duda. Sin embargo, adelantó que sería sumamente torpe que miembros de la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin) quisieran pasar desapercibidos utilizando una camioneta con una placa correspondiente al Ministerio del Interior.

3. García sí sabe de chuponeos, y mucho. Basta leer Petroaudios de Gorriti (Planeta, 2009).En las elecciones de 2006, cómo instruía a otros para chuponear a Ollanta. ¿Aló, Manuel ‘Chito’ Ponce?