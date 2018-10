Fujimori: “Por favor, no me maten…”

1. Desde la clínica en la que se encuentra, el ex presidente Fujimori le ha solicitado al mandatario Martín Vizcarra y al Poder Judicial que la anulación de su indulto por la Corte Suprema no conlleve su regreso a la prisión en la Diroes. Y que si esto no se lograra, está convencido de que su corazón no resistirá y morirá. En realidad, sabe que las apelaciones que su abogado presentará demorarán en ser resueltas bastante tiempo y su resultado es una incógnita.

2. El Dr. Alejandro Aguinaga, su fujimorista médico personal, declara que un derrame cerebral es cada vez más probable (¿por qué la clínica no dice ‘esta boca es mía’?). Así, creo que la casa de seis habitaciones y cinco baños debió ser alquilada cerca de la clínica, en Pueblo Libre, y no tan lejos como La Molina, donde su traslado en ambulancia demora riesgosamente más tiempo que el exigido para una atención especializada y rápida. ¿No se pensó en la amenaza del derrame cerebral?

3. Si la clínica confirmara la versión del Dr. Aguinaga, creo que lo mejor sería que se quedara en condición y resguardo de preso en la propia clínica, el tiempo que los médicos consideren necesario. Cuántos otros influyentes presos han conseguido algo parecido. Se me vienen a la memoria los nueve meses que Martín Belaunde estuvo en una clínica de Miraflores, justificados por razones médicas de menor apuro. O, el traslado de Benedicto Jiménez de la prisión al Hospital de la Policía, terminando en arresto domiciliario.

4. César Nakazaki, destacado penalista y profesor universitario, propuso hace años que a los presos mayores de 80 años y que sufren una grave enfermedad se les debe conceder el indulto humanitario. ¿Todos sin excepción? Sostiene que la pena de prisión a un condenado significa la pérdida de la libertad, pero no de la vida. A iniciativa de los ‘Avengers’ de Kenji, se ha presentado un proyecto de ley al respecto.