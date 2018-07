Y ahora, ¿cerrar el Congreso?

1.- Los sectores que lo plantean, no solo de la izquierda, asqueados por la corruptela en la justicia y la política, recogen el sentir popular que busca terminar ya con el actual estado de cosas. Algunos amarran esta decisión a la convocatoria adelantada de las elecciones generales y otros, además, la de aprobar una nueva Constitución. En síntesis, una reforma radical (desde la raíz) que, transitando el camino democrático, logre avanzar hacia una más completa democracia.

Como se sabe, los cambios estructurales en una situación de crisis política conllevan riesgos y requieren un fuerte liderazgo con apoyo popular. Y no bastan las ideas, se requiere “tener suficiente poder para hacer justicia”; es decir, signos de que las mayorías aceptan jugársela a favor del cambio. Y que los que se oponen, se encuentren debilitados, aislados y sin iniciativa.

2.- De lo que recordamos, hasta el congresista Lescano y el propio ex candidato presidencial Alfredo Barnechea suscribían la necesidad de cerrar el Congreso y adelantar las elecciones generales. Coincidiendo con Verónika Mendoza y contando con la cercanía de Julio Guzmán. De acuerdo a las últimas encuestas, sumaban una clara mayoría. El primer punto de esta estrategia se suponía clave. La práctica demostró que el camino señalado no estaba libre de conflictos. La coalición parlamentaria contra el fujimorismo, hecha con improvisación y a marchas forzadas, suponía asumir un riesgo para el que no se encontraba preparada. Sin querer queriendo, se dificultó la estrategia.

3.- En la hipótesis que ganara la lista de García Belaunde, ¿quién iba a plantear el cierre del Congreso? De otro lado, la victoria sin atenuantes de la lista de Salaverry, con felicitación y aplausos de la lista perdedora, ha legitimado la sola conducción fujimorista. Siendo coherentes, lo mejor hubiera sido no presentar lista y votar en blanco. ¿Qué pasó?