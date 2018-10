El camino hacia 2021

1. Los resultados de las últimas elecciones, en donde los temas de lucha contra la inseguridad y la corrupción fueron los principales, mostraron que el candidato que proponía “mano dura” y lucha “sin contemplaciones” no fue el que las ganó. El autoritarismo infiltrado en la democracia ya se creía victorioso. Pero algo ha cambiado. Los electores aprecian al candidato no por lo que dice sino por el análisis de su anterior práctica, terreno donde se conquista o no su confianza. Alguien dijo que a los políticos hay que mirarles las manos –algunas manchadas con sangre– antes que la boca.

2. El ciclo iniciado por el discurso presidencial ante el Congreso y que terminará con el referéndum del 9 de diciembre puede marcar el curso de la política hasta el bicentenario. Si así fuera, el curso de la ansiada unidad nacional (“año del diálogo y la reconciliación”) se habría definido tomando en cuenta la necesidad de cambiar las cosas que la impedían. El discurso que sostenía que lo principal residía en el acuerdo entre FP y el presidente Vizcarra caló en las más altas esferas e intereses, naufragó en una medianía temerosa, cansada y sin horizonte.

3. El referéndum es un arma que tiene la democracia para que los ciudadanos decidan si aprueban o no las propuestas sobre temas cruciales que requieren una gran legitimidad. Pero no solo eso. En los referéndums, no hay que olvidar, ganan unos y pierden otros. No conozco un referéndum en que todos ganan. Así, en el referéndum para aprobar la Constitución de 1993, el Sí obtuvo el 52% de los votos y el No, 48%. En el de la separación o no del Reino Unido de UE (Brexit), el Sí obtuvo 51.9% y el No, 48.1%.

4. Por eso, corrigiéndose, el presidente llamó a votar por el No en el tema de la bicameralidad –propuesta considerada ‘desnaturalizada’– y por el Sí en las otras tres. Apostó por el voto diferenciado a favor suyo. Ya veremos.