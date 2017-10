Necesitamos reformas para lograr que las buenas cifras económicas se reflejen en el bienestar de los ciudadanos, pero, antes de ello, requerimos reactivar la economía.

Durante el primer semestre no nos ha ido bien. La inversión privada viene cayendo desde 2014. En los últimos dos trimestres, lo hizo en -5.6% y -2.7%, respectivamente, mientras que la inversión pública mostró resultados similares: -16.4% y -5.7%. Más aún, el consumo privado está creciendo solo a tasas de 2.2% trimestral, muy por debajo del 3.4% de 2015 y 2016. Por eso, las empresas sienten que no les compran.

Lo que sostiene el crecimiento peruano alrededor de 2.2% son las exportaciones, que aumentaron 13.1% y 12.1% en los dos primeros trimestres de 2017. Esta es una buena señal, pues implica que la economía mundial está mejorando y por ello nos demanda más. No solo es minería, pues también están aumentando sectores no tradicionales, como agroindustria, textiles, etc. El problema es que no sabemos si es o no sostenible.

Entonces, el aumento de lo que nos compran del exterior puede ser el impulso inicial para el crecimiento económico, pero hay que engancharlo con una elevación de la inversión privada, que ya da señales de mejoría. Solo así volverá a elevarse el consumo interno.

Sin embargo, sin reformas, en especial institucionales, no será posible sostener ese crecimiento en el largo plazo.

Las economías de mercado no despliegan todo su potencial sin un soporte institucional adecuado. Pensar en grande, pero comenzar por pequeños cambios puede ser el camino.

Necesitamos ver resultados. Como en el fútbol: no basta ir al mundial, pero es un resultado concreto que estimula otros cambios, pues todos sabemos que se requiere reformar toda la política deportiva para que los triunfos sean la norma y no la excepción.