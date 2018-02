Problema de la papa

Los últimos días hemos sido testigos de manifestaciones debido a que el precio de la papa en chacra es muy bajo. Antes de pensar en soluciones, debemos saber qué ha ocurrido. Lo que pasa es que hay una sobreproducción de papa combinada con una reducción en el crecimiento del consumo de la misma. Cualquier estudiante de Economía sabe que, cuando hay más oferta y menos demanda, el precio cae. ¿Se importa mucha papa? No, solo el 0.5% del total de la oferta de papas. El gobierno propone que sean los gobiernos regionales los que compren el exceso de producción, de modo que se impulse la demanda y el precio no caiga.

¿Es sostenible esa solución? No, pues dependerá de los recursos del Estado. ¿Es una buena solución? Tampoco, pues mañana podrán ser los productores de ollucos, cebollas, apio u otro producto. Además, ¿necesitan los gobiernos regionales comprar papas? Se está generando un precedente y los gobiernos están desviando recursos que podrían usarse en problemas más urgentes.

¿Por qué agricultores de papa y no los policías o los maestros de las escuelas? El criterio sería exactamente el mismo: el sueldo de los profesores es bajo; entonces, bloquea carreteras, afecta a otros y el gobierno te salva.

No caigamos en soluciones populistas.¿Qué se puede hacer? Primero, evitar el exceso de producción. Y esto se logra explicando el problema. Produzcan otra cosa. Es un proceso normal en una economía de mercado. Piense en lo siguiente: si usted pone una empresa y resulta que no le compran, ¿qué hace? ¿Va al gobierno? No, simplemente asume la pérdida y reorienta sus recursos a otros fines. Segundo, existen muchos pequeños productores de papa. ¿Por qué no los organiza alguna entidad estatal, como Produce, para exportar papa?