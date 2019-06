Popularidad de Vizcarra

En el estudio de junio de Datum, la popularidad del presidente Vizcarra subió de 43% a 58% comparado con el mes anterior. Las razones pueden ser diversas, como el enfrentamiento con el Congreso y el pedido de visa para los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, ¿esa es la encuesta completa? ¿Es la única cifra que debemos ver? La respuesta es negativa.

Primero, la evolución de la economía es desaprobada por el 53%; la última vez que se midió este indicador fue en enero y el resultado fue 47%, es decir, se ha deteriorado. Como es un promedio nacional, los resultados por regiones son distintos. En el sur, la desaprobación crece a 66%.

En general, el 59% desaprueba la labor del presidente en creación de empleo, y esto sube a 63% en el sur. Inclusive, la desaprobación en el fomento de la inversión privada, principal fuente de creación de empleo, llegó a 53%. Más aún, el sector socioeconómico E lo desaprobó con 62%. En la lucha contra la inseguridad ciudadana, la desaprobación nacional alcanzó 66%.

Suficiente de cifras. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista hay una concentración en temas políticos y se deja de lado la economía. Los analistas bajan las expectativas de crecimiento para este año. Las condiciones de la economía global se deterioran. No se ponen en marcha reformas económicas. El subempleo aumenta.

Los ciudadanos están de acuerdo en la lucha contra la corrupción, no hay dudas, y debe continuar; pero además perciben que la inseguridad ciudadana aumenta, no hay empleo adecuado, la informalidad se eleva. Y ese es el problema. Mientras no se implementen reformas que enfrenten las dificultades del día a día, no veremos luz al final del túnel. Y ojo que se acerca 2021.