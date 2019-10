La semana pasada, el Gobierno dispuso la reasignación de poco más de S/1,000 millones para proyectos de ministerios y gobiernos regionales; el monto representa 0.5% del PBI. La consulta es si esto reactivará o no la economía. Sabemos que la inversión privada y/o pública tiene que crecer para aumentar la producción (PBI). El Gobierno espera así llegar a la meta de 3% de crecimiento este 2019.

En primer lugar, la inversión pública es el 20% de toda la inversión. De S/10 invertidos, S/2 son públicos y S/8 privados. El reto del MEF es aumentar la inversión pública, pero si esta no viene con un crecimiento de la inversión privada, el efecto será mínimo.

Segundo, el monto es solo 0.5% del PBI. En 2009, con el fin de enfrentar el impacto de la crisis financiera mundial, el Gobierno destinó S/20 mil millones (4% del PBI) a elevar la inversión pública, un monto mayor al actual. Por eso se llamó estímulo económico.

Tercero, vemos que más que carecer de dinero, los gobiernos regionales no tienen capacidad de gestión y ejecución. En el primer semestre, la inversión pública de estos cayó 0.5%. No es un tema de más dinero, sino de saber gastarlo. Habría que analizar qué pasa en esa caja negra que impide que los gobiernos subnacionales gasten los recursos. Como saben, año a año devuelven al gobierno central dinero no gastado. Y esto es válido para los gobiernos locales, regionales y el central.

En conclusión, en la medida que el monto es pequeño y existe escasa capacidad de ejecución del gasto, sería muy optimista señalar que la medida tendría impacto sobre la economía. Lo más probable es que se mantenga el crecimiento en un rango entre 2.4% y 2.6%. Inclusive puede ser más bajo si agregamos el entorno económico externo desfavorable.