En primer lugar, las buenas cifras macroeconómicas, como el crecimiento, la estabilidad monetaria y el avance institucional, no son suficientes para elevar el bienestar de todos los habitantes.

Segundo, y más allá de los problemas de medición, se debe observar los indicadores sociales; por ejemplo, pobreza multidimensional y no solo monetaria, desigualdad en el acceso a servicios básicos y no solo de ingresos, la tasa de mortalidad infantil o de anemia en menores por regiones del país, etc.

En tercer lugar, no se trata del modelo económico. Venezuela tiene un modelo diferente y la gente huye por el colapso económico y social. Va más allá de la izquierda o la derecha, pese a que muchos buscan poner el debate en esos términos para llevar agua para su molino.

Cuarto, no se trata de cambiar todo. Muchos hablan de comenzar otra vez. Error. Debemos mantener lo bueno, que ha costado lograrlo y hacer que funcione lo que falta. El mercado necesita del Estado y viceversa.

Quinto, mientras no se reformen sectores como salud, educación y servicios básicos, no hay modelo que funcione. Dos casos: Perú y Venezuela. En el primero hay equilibrios macroeconómicos y apertura al mundo. En el otro, lo opuesto. Sin embargo, así como el mercado funciona en el primero y no en el segundo, el Estado parece que no funciona en ninguno, con excepciones.

Sexto, pagamos impuestos para que el Estado redistribuya los beneficios del crecimiento. No lo hace o lo hace mal. El resultado es el descontento. De ahí en adelante basta un detonante (en Chile, el alza de la tarifa del metro) para una protesta masiva que quiera cambiarlo todo en una Asamblea Constituyente. Como en Venezuela en 1998, el remedio fue peor que la enfermedad.