Estabilidad del tipo de cambio

El precio del dólar está bajando, con tendencia a estabilizarse. ¿Por qué? En primer lugar, en el Perú el tipo de cambio se determina por el libre mercado, con intervención del BCRP para evitar fluctuaciones bruscas.

Segundo, uno de los factores claves que explica el tipo de cambio es la tasa de interés de los EE.UU., determinada por su banco central (Reserva Federal o FED). En Perú, por lo general, se ha cumplido esto: cada vez que la FED sube su tasa de interés, los dólares que están aquí se van a EE.UU., atraídos por la mayor tasa. Entonces, quedan menos en Perú y eso eleva el precio del dólar.

Tercero, a fines de 2018, la FED anunció que haría cuatro aumentos de tasas de interés en 2019. En enero comenzó el rumor de que no sería así. Efectivamente, hace poco la FED anunció que no haría subidas este año y que en el mejor de los casos, se producirían dos en 2020. El resultado fue que los dólares que se hubieran ido no lo hicieron y así se disipó la idea de un aumento del tipo de cambio. Desde febrero se ve una clara tendencia a la baja.

En cuarto lugar, ¿qué hizo que la FED cambiara de postura? La FED, a diferencia del BCR, tiene una función adicional a la estabilidad monetaria: el crecimiento económico con altos niveles de empleo. Los datos de la economía estadounidense no han sido buenos desde fines de 2019. Si ante una desaceleración de la economía de EE.UU. la FED subiera tasas de interés, lo único que conseguiría sería profundizar el frenazo. Entonces, decidió no aumentar su tasa de interés.

Quinto, el problema del enfriamiento no solo lo tienen los EE.UU, sino también China y la Unión Europea. El problema es mundial. En 2019 no se ve bien el entorno económico mundial. Y esa no es una buena noticia para Perú.