¿Cómo está la economía peruana?

Si vemos los grandes indicadores macroeconómicos, la situación no luce mal. Crecimiento respetable, estabilidad monetaria, buen manejo de finanzas públicas, tipo de cambio más o menos estable, bajo nivel de deuda pública, altas reservas. Eso es lo bueno.

El problema es que los ciudadanos no sentimos esas cifras económicas en nuestros bolsillos, ni en una mejor educación y salud, ni menos en la seguridad ciudadana. Eso es lo malo. Y es que la economía debe servir para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, pero eso no ocurre. La clave es entender que la economía es una ciencia social y que sus estrategias no funcionan en un vacío, sino en una realidad institucional determinada, entre otras dimensiones. Ninguna estrategia económica puede funcionar sin que las instituciones mejoren.

Por muchos esfuerzos que se hacen, las instituciones, como el Congreso, el Poder Judicial, no funcionan. Tampoco lo hacemos nosotros al no respetar las reglas que hacen posible el orden en la sociedad. Piense en el tráfico. Nadie respeta las reglas. Necesitamos que las instituciones mejoren, pero no podemos olvidar que están compuestas por personas como usted y yo. Los que debemos mejorar somos nosotros.

Se requieren reformas en diferentes ámbitos de la sociedad. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pues debemos lograr consensos. Nadie duda de que la educación y la salud tengan que mejorar. Sabemos el qué, pero no el cómo. Tampoco estamos dispuestos a esperar y queremos resultados inmediatos. Los cambios institucionales son complicados y tardan en dar resultados. Lo más complejo es que todos creemos tener la razón. ¿No será que nos falta un poco de humildad para reconocer que es más lo que no entendemos que lo que entendemos?