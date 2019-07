¿Qué es la deflación?

La caída de precios por dos trimestres consecutivos se denomina deflación. En abril y mayo los precios apenas subieron en 0.22%, 0.09% y en junio cayeron 0.06%. No es una deflación, pero sí se ve que los precios tienden a caer. ¿Cuál es la razón?

Los precios pueden bajar por una deficiencia de demanda y/o por un aumento de oferta. A juzgar por las cifras, la razón está en una menor demanda, una desaceleración del gasto de consumo privado. Tras crecer 3.8% en 2018, en el primer trimestre de este año solo lo ha hecho en 3.4%. Ello incidió en el comportamiento del PBI, que tras crecer 4% en 2018, varió 2.5% en el primer trimestre de 2019.

¿Y por qué el consumo privado crece más lento? Para que los ciudadanos compren más, requieren un empleo, que es la principal fuente de ingresos. Sin embargo, para que el empleo crezca, antes debe crecer la inversión. La secuencia es alguien invierte, contrata trabajadores, les paga y con ese dinero aumenta el gasto y por ende el consumo. Cuando las personas compran menos, los precios comienzan a caer o subir muy poco, como ocurre en el Perú.

Aunque suene raro, no es bueno que los precios bajen. Los inversionistas jamás se arriesgarían pidiendo préstamos al banco si saben que venderán un producto cuyo precio está bajando. Y como no invierten, no se genera el círculo virtuoso descrito. En economía siempre hay que ver las dos caras de la moneda: al que compra y al que vende. El primero quiere pagar menos y el segundo, cobrar más. Como trabajadores queremos cobrar más, pero al comprar, deseamos pagar menos. Es normal. Lo que tiene que evitarse es tanto la inflación, entendida como inflación (crecimiento en precios) menor que 3% al año, como una deflación.