La balanza comercial, definida como la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes, registró un superávit de 6,266 millones de dólares. Las exportaciones peruanas se dividen en dos grupos: las tradicionales, que representan el 80% del total, entre las cuales se encuentran minería y pesca; y las no tradicionales, que con 20% del total agrupan a agroindustria, textiles, calzado, etc. En 2017, las primeras crecieron en 27%, mientras que las segundas lo hicieron en 8.2%. El determinante fue el aumento del precio del cobre y del zinc en un entorno de mejoría de la economía mundial.

Las exportaciones de cobre subieron en 29.8%, pero como lo que se registra es el valor exportado, el mayor precio, que creció en 30%, explicó casi todo el aumento, pues el volumen solo lo hizo en 5%. En el caso del zinc, el precio subió en 48%. Esto significa que las exportaciones aumentaron por un crecimiento de precios impulsados por la mayor demanda mundial, pero no, al menos en cantidades significativas, por cantidades exportadas. Las no tradicionales sí deben su aumento al volumen, destacando la agroexportación (9%) y textiles (6%). Como siempre, cuando la economía mundial mejora, se eleva la demanda por nuestras exportaciones, en particular minería; con ello el saldo positivo en la balanza comercial aumenta. Sin embargo, ¿se debe a un esfuerzo desde adentro? Creemos que no, pues la razón está en un factor no controlable por el país: la situación económica internacional; como consecuencia, no podemos saber si será o no sostenible. En segundo lugar, las mayores exportaciones elevarán la recaudación tributaria y además el exceso de dólares ayudará al BCRP a mantener más o menos estable el tipo de cambio.