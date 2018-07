Lo que no se vio

El Mundial Rusia 2018 no ha sido como el de Italia 1934 o Argentina 1978, en los cuales los regímenes dictatoriales no solo tenían como objetivo demostrar la excelencia de la organización del evento, sino también el triunfo, como fuese, de sus selecciones.

Mussolini amenazó a árbitros y Videla, de Argentina, y Morales Bermúdez, de Perú, pactaron para que los locales ganaran por cuatro goles como mínimo (y lo hicieron por seis) para que los argentinos pasaran a la final en Buenos Aires.

El régimen de Vladimir Putin no es una dictadura tradicional como las del siglo XX, aunque sí una autocracia cruel que no permite la disidencia de quienes realmente pudiesen desalojar al caudillo del poder. Por eso, varios rivales del caudillo han muerto en “extrañas circunstancias” en el exilio; y se inhabilita políticamente a quien puede retar electoralmente al líder, como ocurrió con el opositor Alexei Navalny en las recientes elecciones. Pero no solo eso: los servicios secretos realizan torturas y el periodismo es censurado. En lo deportivo, Rusia también está cuestionada por el escándalo de dopaje masivo manipulado por el régimen.

Putin, ciertamente, no esperaba que Rusia ganara el Mundial, pero sí que los fans que visitan su país y los telespectadores se lleven la impresión de que su nación es un modelo de orden y bienestar en un engañoso ambiente de libertad que, a nivel propagandístico, algo recuerda a los mundiales de Italia 34 y Argentina 78.

Luego vendrá Qatar, otra sede que nos mostrará grandiosas estructuras de cemento en un sistema fundamentalista y monárquico con pocos derechos para las mujeres, así como maltrato, e incluso esclavitud, hacia los trabajadores extranjeros que realizaron la infraestructura para este gran evento.