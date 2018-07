Trump, Putin y la 'CIA'tica de un republicano

Esta semana, un legislador republicano de la cámara baja de EE.UU. escribió en The New York Times un artículo preocupante: el congresista Will Hurd, del estado de Texas y ex oficial de la CIA, expresó que ha visto cómo la inteligencia rusa manipulaba a muchas personas, pero nunca imaginó que sería testigo de que un día lo haría con el presidente de su propia nación.

En el artículo titulado “Trump está siendo manipulado por Putin. ¿Qué debemos hacer?”, Hurd argumenta que, tras la reciente reunión en Helsinki, quedó claro que Trump es incapaz de condenar la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y en muchas otras campañas de desinformación que debilitan la democracia occidental. Ello pese a que los servicios de inteligencia de EE.UU. y otras agencias europeas han demostrado, sin lugar a dudas, los esfuerzos rusos por hackear organizaciones políticas y juntas electorales de sus países, y por usar las redes sociales como fuentes de desinformación.

“El año pasado, el Congreso aprobó imponer sanciones severas a Rusia como represalia por su intromisión en nuestras elecciones presidenciales”, expresa Hurd. “También me alienta que el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores haya pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que testifique sobre las recientes reuniones del presidente, tanto con Kim Jong-un como con Vladimir Putin”, agrega. Hurd también plantea que el Congreso se tome en serio la amenaza rusa y promete intentar, junto con sus colegas, hacer entender a Trump que Putin es un adversario y no un aliado.

El ex agente de la CIA debe estar muy confuso al ver cómo su presidente maltrata a Angela Merkel y Theresa May mientras que otorga legitimidad a los tiranos del mundo.