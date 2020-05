Pandemia global vs. dirigencia aldeana

En una entrevista realizada por Paula Escobar al columnista y escritor Thomas Friedman, el autor de varias obras sobre la globalización advierte que la pandemia del COVID-19 está poniendo a prueba la calidad de los gobiernos, los sistemas de salud pública y la responsabilidad empresarial, pues, irremediablemente, nos adentramos a tiempos de recesión económica y de más desigualdad entre ricos y pobres.

Friedman asegura que: “todavía no hemos visto enteramente el impacto en América Latina” y “nunca se ha planteado una batalla contra la Madre Naturaleza que es solo química, biología y física. No puedes hablar con ella ni derrotarla”, y por lo tanto, no se pueden hacer predicciones del cómo y cuándo podríamos volver a una normalidad pre-2020. Para el columnista del The New York Times, ante un problema global la solución también debe ser global.

A la misma conclusión llega el historiador israelí Yuval Noah Harari, quien al comparar pandemias en Asia y Europa en tiempos medievales explica que, desde un punto de vista estadístico, las enfermedades contemporáneas han sido controladas mucho mejor porque tenemos el conocimiento y la tecnología. En una entrevista con Matthias Smitch, para la Web XL Semanal, Harari opina que “el mayor peligro son las personas, no el virus. Si colaboramos a nivel internacional saldremos adelante sin ninguna duda. Pero el problema es la falta de unidad global” y continúa: “Los estados tendrían que tenderse la mano en vez de dejar de lado a las víctimas”.

Friedman y Harari comprenden que el COVID-19 demuestra cuán globalizado está el mundo y también es una prueba de cuán reacia a entender esta realidad está la mayor parte del planeta.