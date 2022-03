Desde hace dos semanas, los medios de comunicación invitan a académicos expertos en análisis internacional, historia e, incluso, en asuntos rusos y de la Unión Soviética, para explicarnos las causas del conflicto en Ucrania (un asunto complejo de siglos, de siglas y de percepciones) y los escenarios más probables del resultado de la invasión rusa a ese país tanto en la zona de guerra como para el mundo (un acto de futurología en el siglo XXI no recomendable para un analista serio).

Historiadores e internacionalistas como Yuval Harari, Thomas Friedman, Fareed Zakaria y otros nos dicen que Putin es el gran perdedor de este conflicto advirtiéndonos no malinterpretarlos. Ellos coinciden en que militarmente el ejército ruso, eventualmente, conquistará buena parte de Ucrania, o incluso la totalidad de su territorio, pero no podrá controlarla con el paso del tiempo, como les sucedió a los soviéticos y estadounidenses en Afganistán, y a los norteamericanos con Iraq. La actual guerra convencional (simétrica a nivel de concepto, porque son dos ejércitos enfrentándose) terminará siendo totalmente asimétrica (insurgencia, guerrilla, etc.) y Rusia no podrá dominar a Ucrania a largo plazo.

Para la corriente de los “optimistas” (el calificativo es mío), “Putin es el gran perdedor” porque negó que Ucrania fuese una nación con identidad propia, lo cual se desmiente con la férrea resistencia de su pueblo luchando cual David contra Goliat, y por eso no recibieron a sus tanques “con cócteles para brindar sino con cócteles molotov”. La fantasía de Putin se hizo añicos; Occidente y la OTAN se cohesionaron contra su régimen y las sanciones afectarán a Rusia de manera tan aguda que Putin perderá mucha popularidad en su país. Caiga o no el dictador ruso, pasará a la historia mundial como un tirano sangriento y un criminal de guerra.

La próxima semana veremos qué dicen los “pesimistas”.

VIDEO SUGERIDO

El director de Proética, Samuel Rotta conversó con Perú21TV sobre el asesor en la sombra Henry Shimabukuro tal como lo había denunciado Perú21. Un asesor que se hizo pasar por ser parte del despacho presidencial y que no figura en la planilla de Palacio.