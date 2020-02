Afirmábamos la semana pasada que la Academia de Hollywood reaccionó al premiar con el Óscar de mejor película (y no solo extranjera) a ‘Parásitos’, y a su director, porque le sirvió para zafarse de la crítica de no nominar a minorías no blancas y laurear un filme de profundo contenido social.

También el premio a Joaquín Phoenix, más que merecido, muestra los reflejos de los miembros de la Academia al nominar a la polémica película ‘Joker’ (Guasón) y no rehuir el problemático tema de que millones de espectadores pudiesen sentir cierta empatía por un psicópata que se convierte en asesino. El tratamiento cinematográfico del director Todd Philiphs muestra cómo la falta de políticas de salud para personas emocional o mentalmente enfermas y cómo la misma violencia e indiferencia de la sociedad actual, engendran a muchos de los criminales que luego se tornan peligrosos contra los ciudadanos.

El documentalista Michael Moore explica en un artículo en La Tercera la relevancia del ‘Guasón’: “¿La violencia en Joker? ¡Alto, deténganse! La mayoría de la violencia en la película es la que se comete contra el mismo Joker, una persona que necesita ayuda, alguien que trata de sobrevivir en una sociedad codiciosa. Su crimen es que no logra conseguir ayuda. Su crimen es que es el centro de un chiste en que los ricos y famosos se ríen de él”. (Ver: https://culto.latercera.com/2019/10/06/michael-moore-joker-violencia-real/).

Entregando premios a películas como ‘Parásitos’, ‘Joker’, ‘1917’ y ‘Jojo Rabbit’, la Academia reacciona ante temas profundamente vinculados a la tiranía del poder, la desigualdad, la indiferencia, la guerra sin sentido y el racismo y el antisemitismo de un mundo que no quiere confrontar estos problemas.