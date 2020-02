La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se estableció en 1927, para promover la industria cinematográfica de Hollywood. Por eso, dos años después, la Academia, conformada por representantes de guionistas, directores, actores, etc., instauró la ceremonia anual de entrega de los Premios Óscar, dado que sus miembros (36 cuando se fundó y 6,687 en la actualidad), pertenecen a esos gremios.

Si bien quienes votan por los nominados y ganadores de cada categoría del Óscar lo hacen como expertos en sus profesiones, pueden tener motivaciones “políticas” (de carácter social), pues no son ajenos a la realidad de su comunidad, de Hollywood, de su país y del mundo.

“Parásitos” ganó con justicia (en opinión de quien escribe) el Óscar a la mejor película del 2019, y esta decisión dejó perplejas a muchas personas, dado que también ganó la categoría de mejor película internacional (y Almodóvar, entre otros, no pudo ser galardonado). Esta decisión saca a Hollywood del problema que causó muchas críticas por no haber postulado a suficientes afroamericanos; en cambio galardonó a extranjeros orientales y no a blancos norteamericanos. Pero también la Academia reacciona porque elige la película del director de Corea del Sur, Bong Joon-ho, que presenta una durísima crítica social a los prejuicios y odios de clases sociales en un mundo de capitalismo, desbordado dominado por gobiernos poco o nada humanistas, como los de Trump, Boris Johnson, y más hipócritamente los de Putin, Xi Jinping y la élite cubana y boliburguesa de Venezuela (aunque se proclamen “socialistas”), etc.

Por estas y otras razones que explicaremos la próxima semana, la Academia reacciona.