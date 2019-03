Te cuento, Hanni (I)

Querida Hanni, sé que cuando no tienes que estar en el colegio o haciendo tareas, prefieres leer y, por supuesto, ves cable o usas tu celular para ¡qué sé yo cuáles cosas y cuántas funciones se pueden aplicar hoy en día a esos aparatos!

Pero te cuento, Hanni, aunque no me lo has pedido, algo sobre el mundo en el que estamos parados (sentados, acostados y a veces, volando sin despegar los pies). Hay unas cuantas personas poderosas que controlan los lugares más importantes del planeta y solo piensan en sus países, o ni siquiera piensan mucho, y eso debe importarte porque algún día tu generación tendrá que heredar la atmósfera, el agua, el clima y esas cosas importantes que en el colegio y en algunos lugares te enseñan a cuidar, pero que muchos gobiernos y muchas empresas no lo hacen.

También hay problemas menos evidentes hoy para los adolescentes como tú: la explotación de trabajo infantil, desigualdades sociales y pobreza, tramas políticas que pueden originar desde guerras (esperemos que no en Perú como en la época del terrorismo) hasta hambrunas, éxodos de personas que separan a familias para poder sobrevivir, y falta de libertad; algo que es imposible de imaginar para tu espíritu tan despreocupado, pero existen en lugares como en donde yo nací, Venezuela, que se pueden convertir en tiranías corruptas sometiendo a la población al hambre y a la miseria.

Lo triste, Hanni, es que uno cree que donde vive no puede aparecer un mal día un Lord Voldemort (ya que tanto adoras la saga de Harry Potter) que te intente quitar lo que es tuyo (casa, familia, amigos, tu propia vida) y tengas que enfrentarlo o abandonar el Colegio de Hogwarts. Voldemort tiene diferentes nombres en países de todos los continentes.

Te sigo contando la próxima semana…