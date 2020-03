Reflexiones desde la cuarentena I

Aunque mi cuarentena es flexible, como la de muchos peruanos varados en los Estados Unidos –porque el gobierno de Vizcarra no nos dio suficiente tiempo para regresar y unirnos a la cuarentena rígida del Perú–, no deja de ser un aislamiento social limitado a compras de productos básicos e impedimento de estar en espacios públicos cerrados (parques, calles, etc., sí están permitidos, dejando a criterio de cada quien las medidas de mantener distancia prudente de los demás).

La globalización contemporánea, que ya había conectado a buena parte de la humanidad (no olvidemos que aún hay muchos otros millones que viven en condiciones de supervivencia), nos ha unido, por primera vez, a casi todos los seres humanos a nivel mundial, en un aislamiento, en muchos casos, privilegiado, pues podemos interactuar virtualmente con nuestros semejantes; conversar con nuestros familiares: leer, y hacer lo que todo ser humano siempre ha podido hacer: pensar, descubrir nuevos hobbies e incluso, descubrir talentos que nunca intentamos ejercer por falta de empeño o de tiempo. Pero además, millones de personas pueden también acceder al entretenimiento, y si se quiere de mucha calidad creativa, a través de redes sociales, especialmente Netflix y los servicios de streaming (transmisión), etc.

Érase una vez cuando las pandemias eran casi sinónimo de muerte para las mayorías: la Peste Negra que diezmó a tres cuartos de la población de Europa en el siglo 14; la viruela en el siglo 16, la “gripe española” entre 1918 y 1919; el SIDA y Ébola hasta hoy, en África, pero dadas las épocas cuando ocurrieron, o, las condiciones de pobreza extrema en las que se dieron las más recientes, no había cuarentena posible para controlarlas.

Valore si su cuarentena es privilegiada.