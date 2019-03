Brexit ways

¿Viajaba Theresa May en British Airways cada vez que se dirigía a capitales europeas a renegociar el tratado de salida de su país del bloque político-comercial de ese continente, o lo hacía en un avión privado? Esta pregunta es irrelevante, pero los caminos (ways) que el Brexit ha tomado desde que ella asumió el puesto de primera ministra han complicado mucho a su gobierno, a su partido, al sistema político británico y, sobre todo, a la sociedad que representan.

Mucho han cambiado las cosas desde que May, al suplantar al responsable del referéndum del divorcio de la Unión Europea (UE), David Cameron, aseguró que “Brexit is Brexit” y no hay vuelta atrás. En cuatro meses pasó de su abrumadora derrota en el Parlamento de un Brexit con frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda (en el sur de la misma isla), a dos derrotas más de un tipo de Brexit “blando” (acordado con la UE) y a una votación en que también los parlamentarios votaron en contra de un Brexit “duro” (unilateral). Finalmente, entrampados todos, en un “ser o no ser” shakesperiano, la cámara de los comunes optó por aplazar la fecha para separarse de la UE o, en otras palabras, decidieron no decidir.

La indecisión caracterizó ya, alguna vez, a la política británica cuando el ex primer ministro Neville Chamberlain aplicó una política de apaciguamiento con Adolf Hitler, cuestión criticada por Winston Churchill, quien sabía que hay personas y regímenes con quienes no se puede negociar.

Reino Unido necesita ahora un Churchill, alguien que ponga su liderazgo en juego, alguien que no tema a nuevas elecciones ni a perder el poder y que proponga que, de ganar, realizará un nuevo referéndum (aunque esa posibilidad tome tiempo y enoje a muchos).

Los otros ways, hasta ahora, solo prolongan la larga agonía del Brexit.