Un Brexit exitoso

Cuatro equipos de la Premier League lograron un Brexit futbolístico al derrotar a todos sus contrincantes para llegar a la final de las dos mayores competencias de balompié europeas: Liverpool vs. Tottenham, que competirán por la final de la Champions, y Arsenal vs. Chelsea, que se disputarán la copa de la UEFA.

Nunca había ocurrido que en estos torneos quedaran para el final solo equipos de un mismo país y los ingleses lo lograron como si fuese una premonición del Brexit exitoso, puesto que los cuatro equipos permiten que se queden “en casa”, trabajando, con las mismas condiciones que los ingleses, los europeos no británicos y los extranjeros.

El Liverpool cuenta y paga igual o mucho más que a algunos futbolistas ingleses al egipcio Salah, al senegalés Mané, a los brasileños Firmino y el arquero Alisson, al belga de origen keniata Origi, a los holandeses de Surinam Van Dijk y Wijnaldum, al croata Lovren y al kosovar Shaqiri. Este talentoso arcoíris étnico y racial fue estructurado por el entrenador germano Jürgen Klopp.

El Tottenham, por su parte, dirigido por el argentino Mauricio Pochetti-no, también da trabajo en condiciones de igualdad, integrando a extranjeros, como el colombiano Da-vinson Sánchez, el keniata Wanyama, al norcoreano Heung-min Son y el brasileño Lucas Moura a la par de dos franceses: el arquero Lloris y el talentoso Sissoko, así como los belgas Alderweireld y Verton-ghen, y el danés Christian Eriksen. Liderados por su capitán londinense, el goleador Harry Kane, en este equipo abundan más ingleses que otros más ricos de la liga inglesa.

On May (en mayo) se definió un ‘Brexit’ del cual deberían inspirarse la renunciante Theresa May y los políticos británicos.