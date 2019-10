El escenario político actual tiene como principal característica la incertidumbre tanto respecto a las elecciones de 2020 como en los temas que deben ser resueltos por el TC y el escenario electoral de 2021.

El 29 de octubre, el TC deberá resolver si admite la cuestión competencial planteada por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Es posible que admitiéndola establezca parámetros a futuro sin cambiar el statu quo, aduciendo que el texto no estaba del todo claro más allá de las interpretaciones mayoritarias en el sentido de que la cuestión de confianza no procedía y/o que no procedería interpretación como “denegatoria fáctica”. Dejar la puerta abierta a “futuras interpretaciones fácticas” sería peligroso.

Respecto al Congreso, se completaría el mandato del Parlamento elegido en 2016, y no se aplican las recientes modificaciones electorales. Los congresistas disueltos (se trata del mismo periodo congresal) podrían postular, pero cualquier elegido en 2020 no podría participar en Congreso de 2021.

¿Cuál sería el perfil de los candidatos en 2020? Podría apreciarse el reciclaje de políticos de antaño, dispuestos a volver por un corto plazo, pero también esperamos a jóvenes que apuesten por la renovación de la política. Una mezcla de juventud y experiencia. Jóvenes que ven un bajo costo en esta oportunidad, ya que tras esta corta experiencia podrían reubicarse laboralmente. Esta elección permite ensayar una participación para terminar una carrera política “realizando aportes” en una coyuntura difícil y/o, para los jóvenes, un inicio político. Es posible que veamos candidatos presidenciales en 2021 animarse a postular para ir obteniendo visibilidad e imagen, más aún cuando será difícil conseguir financiamiento.