Referéndum confuso

El domingo tendremos referéndum con un alto grado de desinformación para votar. Preguntas confusas, propuestas difusas e incompletas en su contenido y desarrollo integral. A pesar de ello debemos cumplir con el deber cívico.

- Votaré Sí por la reforma del Poder Judicial porque cualquier propuesta es mejor que lo que tenemos.

- Votaré No por el financiamiento de partidos políticos. Los escasos recursos del Estado no deben usarse para financiar las campañas de los partidos vs. más hospitales y escuelas. Se debe permitir otros financiamientos con transparencia y poner los candados correspondientes.

- No a la “no reelección”. A favor de la reelección y del derecho del elector a reelegir si así le parece. La no reelección es totalmente inconveniente. No tenemos derecho a quitarle al ciudadano esa opción, esa decisión no le compete al Estado. Un 100% de congresistas nuevos no garantiza honestidad, capacidad, idoneidad. Aprendamos a elegir.

- Votaré Sí a favor de la bicameralidad, con una segunda cámara reflexiva, mejor control y calidad legislativa. El mayor costo para el país está en las malas leyes y no en esos congresistas extras. (En contra de la modificación de la cuestión de confianza, que es una maniobra del Congreso que debería ser desactivada).

El referéndum es apurado, mal planteado y difundido. No se arreglarán los problemas del país. ¿Cuál será el impacto para el presidente Vizcarra, impulsor de la reforma y que goza la buena popularidad? El país y Vizcarra requieren una fase dos con crecimiento y desarrollo económico. Esta no es una elección sobre la aprobación presidencial y/o lucha contra la corrupción.

Votemos con la razón y no con el hígado.