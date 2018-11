La (no) reelección de congresistas es inconveniente

La reforma (política y judicial) propuesta por Vizcarra, interpretando la indignación de los peruanos, lo ha beneficiado en su aceptación ciudadana y ha permitido consolidar un liderazgo político. La población debe tomar conciencia sobre el contenido del referéndum. Respecto a la no reelección de congresistas, es de popular aceptación, dado el desprestigio del Congreso, pero, ¿es realmente conveniente?

Alrededor de 20% de los congresistas en Perú son reelectos, uno de los ratios más bajos de América Latina. La labor congresal requiere no solo capacidad, honestidad e idoneidad, lo que no siempre se da, sino también experiencia en temas legislativos y constitucionales que no se transmiten en las aulas. La práctica congresal es la mejor enseñanza. La no reelección determinaría más costos que beneficios para el Perú. Hay otras fórmulas para evaluar congresistas y “sancionarlos” (como la renovación parcial a mitad de periodo), filtros para candidatear (edad, educación, experiencia) y aunque todo esto podría ser insuficiente, peor sería un Congreso manejado por novatos sin garantía de idoneidad u honestidad. La no reelección no garantiza que nuevos elegidos los tengan. A pesar del desprestigio congresal, tenemos algunos buenos congresistas y es mejor consolidar una clase política con experiencia que quedar en manos de inexpertos.

Defender la reelección congresal no es popular, pero con NO reelección el remedio podría ser peor que enfermedad. La no reelección no garantiza mejorar la alicaída calidad legislativa, ni mejorar el debate político o tener una representación congresal “magnífica”. El país asumiría el alto costo de aprendizaje. La no reelección, además, limita el derecho a elegir, una prerrogativa que debe ser irrestricta.