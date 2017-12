El indulto a Alberto Fujimori

El indulto ha sido un tema permanente en la agenda política de los gobiernos de García, Humala y PPK. No califica como ‘express’, se señalaba que favorecería la gobernabilidad con un Congreso ampliamente mayoritario de Fuerza Popular (FP). El aspecto político (Realpolitik) siempre fue una consideración.

La vacancia de PPK, evitada por la abstención de 10 congresistas de FP liderados por Kenji y el retiro de Nuevo Perú del hemiciclo, apresuró el indulto, medida que algunos esperaban con la llegada del Papa, pese a las ambigüedades del presidente y del oficialismo. El Art. 118 de la Constitución determina que el indulto y la gracia presidencial son atribuciones constitucionales.

Fujimori estuvo preso 11 años (de 25) por una sentencia sustentada en la teoría de la ‘autoría mediata’ que supone, sin pruebas directas, que este ordenó las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (dicen que fue Martín Rivas). Construcción hipotética basada en ‘debió conocer’, ‘debió ordenar’, ‘debió saber’. La ‘hipótesis’ asume que intencionalmente perpetró la matanza de civiles e inocentes. Pero hay que recordar que el país luchaba contra el terrorismo en universidades, centros poblados y pasamontañas. La sentencia hecha en España fue direccionada para inculparlo y no para hacer justicia. Este indulto corrige los errores.

Keiko se comprometió a no utilizar su poder político para liberar a su padre… ha cumplido. Aún no sabemos cuál será el costo dentro del fujimorismo; el que se fajó políticamente fue Kenji. El escenario político ha cambiado. ¿Como se ubica el líder histórico con respecto a Keiko y Kenji? Este último ha marcado diferencias con posiciones de la bancada en diversos temas. No solo el país necesita reconciliarse, el fujimorismo también.

El país está polarizado, Alberto Fujimori pidió perdón “de todo corazón” y ha apoyado la solicitud de reconciliación de PPK; debemos pasar la página.