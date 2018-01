Gobernabilidad: Indulto, vacancia y reconciliación

Inicios de 2018 muestran el escenario político inestable con PPK y AF como actores principales. El presidente aún tiene aspectos que aclarar en Lava Jato y su relación con Odebrecht (esperemos no aparezcan nuevos temas); Alberto Fujimori indultado, cuya salud luce deteriorada, tendrá que lidiar con manejo al interior del fujimorismo. Kenji fue claro en su objetivo de liberar a su padre condenado tras discutible sentencia de autoría mediata; Keiko dijo que no utilizaría su poder político para favorecer al padre, esto no la acercó a los anti y más bien la alejó del fujimorismo albertista, como indica la encuesta Ipsos que le da más popularidad a Kenji, 33% vs. 29%.

PPK busca un gabinete de la reconciliación, ¿cómo será ello? ¿Fujimoristas en gabinete? Difícil. Tuvo reuniones con PPC, Bedoya (jefe histórico) y Lourdes, para recibir opiniones.

La bancada está debilitada (¿o fortalecida?). Con la renuncia de Del Solar, Basombrío y Nieto, buscará recomposición. Algunos discuten la permanencia de la premier.

PPK deberá enfrentar problemas de credibilidad generados por el desgaste de Lava Jato (Westfield/First Capital) y el indulto. Este no fue inesperado. PPK se refirió a él de una u otra forma muchas veces. Estaba cantado, la oportunidad era la duda y cualquier momento hubiera sido malo para algunos, incluso después de llegada del Papa, como algunos rumores afirmaban.

El indulto, según la última encuesta, tiene 56% a favor vs. 40%, a pesar de movimiento anti, esto deberá medirse en unos meses y la percepción podría cambiar dependiendo del escenario político, económico y de gobierno.

AF/Kenji salvaron a PPK, pero si él hubiese considerado el indulto una aberración, ni la real politik se lo hacía firmar.