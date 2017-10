España vs. Cataluña

España convulsiona debido a la posibilidad de que Cataluña se independice, esto también impactará a Europa no solo por las consecuencias económicas, sino también por el efecto contagio. El resurgimiento del nacionalismo en Europa impactó con el Brexit y sigue vigente.

Carles Puigdemont, presidente catalán, pretende una declaración unilateral de independencia, ahora “suspendida” para dialogar con el gobierno español. Las negociaciones apuntan a la unión española vs. el inicio de un camino para Cataluña como país independiente en el marco europeo. El referéndum independentista del 1 de octubre sería inconstitucional y no otorga legitimidad, si bien obtuvieron 90% de los votos, solo el 42.3% del total votó, (2.26 vs. 5.34 millones). Rajoy ya amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución que lo autoriza a tomar medidas suspendiendo la autonomía.

Los independentistas argumentan que, con la secesión, Cataluña (20% del PBI español) podría hacer uso autónomo de sus propios recursos. Sin embargo, las consecuencias de la secesión serían la salida de la UE, dejar el euro, afectar la libre movilidad continental y las exportaciones a la UE. Para la adhesión a la UE, debe ser reconocido primero como un estado, pero la declaración unilateral iría contra tratados europeos, por lo que sería difícil lograrlo.

Han surgido multitudinarias manifestaciones en Barcelona, a favor y en contra de la unidad. En Cataluña, importantes empresas han anunciado su traslado, de 7 empresas que están en la Bolsa, 6 anunciaron el traslado de sus sedes a otras regiones de España: al menos 540 empresas ya han dejado Cataluña como su sede legal. La independencia podría ser más perjudicial que beneficiosa para España y Cataluña, esta “intentona” podría provocar una reforma de Estado más profunda aunque finalmente Cataluña se quede en España y Barza no se quede sin liga.