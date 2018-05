El escenario Vizcarra

Tras el voto de confianza al gabinete Villanueva, atrás quedó el “calentamiento” del gobierno de Vizcarra. La luna de miel y la expectativa de resultados pueden durar hasta julio tras el mensaje de Fiestas Patrias (6 meses pidió el presidente), mientras tanto el Mundial tendrá a todos distraídos. El Gobierno debe empezar a generar impacto pronto, no hay tiempo que perder en una gestión de 39 meses. La aprobación de 52% (antes 57%) favorece a Vizcarra. Es evidente la buena relación con el Congreso (94 votos en investidura). Villanueva anunció que se reunirá con Keiko, lo que debe estar conversado, aunque no formalizado. La paz política es crucial para avanzar en lo económico, político y social.

PPK no ha sido el único damnificado con la crisis. FP enfrenta la división de los hermanos. Los ‘mamanivideos’ dieron victoria pírrica a Keiko. Mamani fue electo por FP y parece que audios fueron manipulados. Las disputas internas perjudicarían el escenario electoral fujimorista 2021.

La ciudadanía otorga el beneficio de la duda. “Gabinete de trabajo vs. gabinete de lujo”, dijo Vizcarra, en MTC fue parte de ese gabinete... Un misil contra su propia bancada. Esta no se muestra muy oficialista, relación debe reconstruirse. Las disonantes declaraciones de Violeta, Sheput, Bruce, Aráoz contra el Gobierno y el gabinete empiezan a mostrar fisuras (Villanueva vs. Tuesta).

¿A FP le convendría lucir muy progobierno? ¿Qué rol asumiría? ¿El apoyo debe modularse sin renunciar a un rol fiscalizador de oposición? ¿Las buenas relaciones durarían hasta la campaña electoral 2021?

Vizcarra no utiliza frases rimbombantes (“revolución social”, etc.), ello no implica falta de ambición, sino un estilo diferente, manejo prudente de expectativas ciudadanas.