Ausencia, presencia y posibilidades en el Mundial

El Mundial a punto de empezar, los asistentes a Rusia se empiezan a movilizar y las marcas afilan sus estrategias. Empresas empezaron a gastar millones hace meses, el balón pronto a rodar.

Los favoritos son Brasil y Alemania, los otros aspirantes son España, Francia y Argentina, las sorpresas para el golpe al campeonato serían Bélgica, Inglaterra y Portugal. Perú es de las cenicientas, pero los resultados de los amistosos han levantado nuestros “bonos” y posibilidades. Mejora en las apuestas, así lo denota Bwin (5 de junio); Perú paga 151 a 1 si campeona, candidato 18 de 32, empatado con Suecia y Senegal; Brasil favorita paga 5 a 1; como ganador del fairplay Perú paga 101 a 1; si pasamos primera fase, pagamos 3.25, Dinamarca 1.57, Francia favorito 1.04. El ranking de la FIFA da cuenta de una notable mejoría del Perú.

Hay ausencias importantes de algunos equipos en Rusia: Italia, Holanda, USA, Chile (bicampeón de América), China (invirtiendo mucho en su fútbol). En jugadores también hay sentidas ausencias, algunos no convocados: la última sorpresa es la exclusión del joven y brillante jugador alemán Leroy Sané, tampoco irán Ibrahimovic (Suecia), Nainggolan (Bélgica), Icardi (Argentina), Alves (Brasil), Lacazette, Martial, Rabiot, Benzema, Ribery (Francia), Morata (España), Chamberlain (Inglaterra) y otros no asisten porque países no clasificaron: Robben (Holanda), Buffon, Immobile, Chiellini (Italia), Sánchez (Chile), Aubameyang (Gabón), Mahrez (Argelia), Bale (Gales), Hamsik (Eslovaquia), Alaba (Austria).

El Perú, un país milenario, regresa tras 36 años, con su cebiche y Machu Pichu… con clasificar cumplimos, pero vamos por más, y daremos la batalla futbolística… “Nos vemos en la cancha”.