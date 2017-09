Alfredo Ferrero: Cuestión de confianza y nuevo gabinete

Pasamos de la moción de censura a la ministra de Educación a un pedido de confianza del premier Zavala. Ante la denegatoria, se fue el premier y en 72 horas –según la Constitución– se nombró un nuevo gabinete, no siendo políticamente conveniente incluir a los ministros que originaron la crisis política. Este nuevo gabinete tiene personalidades interesantes: Bruce, ministro de Toledo; D’Alessio con capacidad de gestión; el presidente del Poder Judicial en Justicia; Cooper, la continuidad de Zavala; y Vexler, con experiencia en el sector.

A pesar de las duras palabras de Aráoz en campaña contra el fujimorismo y Keiko, prudentemente este ha reportado en tono adecuado su nombramiento. Es previsible que se le dé la confianza. El oficialismo tenía una bala de plata, hoy tiene una bala de oro, ya que a la oposición no le queda ningún rechazo de confianza a riesgo de que PPK disuelva el Parlamento y convoque a nuevas elecciones. FP obtendría la mayoría, pero no necesariamente saldrían los “mismos”. Un arma política que, aunque no lo reconozca la oposición, representa un freno al poder mayoritario.

Es posible que se resuelva el tema de AF; la cercanía de Kenji en Palacio parece indicarlo. PPK podría simpatizar de ello a título personal. Tras las declaraciones de Kenji en el sentido de que su objetivo es ver a su padre libre, FP luce descolocada y este sería beneficiado políticamente. Dada su posición antagónica en varios temas y tras pasar dos veces por disciplina, no es descabellada una posible ruptura en la monolítica composición del fujimorismo. Kenji: “Hay gente de la bancada que no quiere ver a mi padre libre”.

La forma de relacionarse de este gabinete con el Parlamento será clave. El que haya congresistas-ministros podría facilitar la comunicación. FP, con mayoría parlamentaria, no saldría indemne al final de los 5 años si a este gobierno le va mal. La izquierda y otros aprovecharían esta situación.