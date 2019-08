Temporada de Incendios 2019

En nuestra vida cotidiana, el concepto de incendio está asociado a desastres urbanos que, generalmente, son producto de la negligencia. Existen otro tipo de incendios, de naturaleza rural, que no obstante tener orígenes –muchas veces, pero no todas – en la negligencia, generan enormes daños ambientales y no reciben la atención o preocupación de la mayoría.

Pues bien, el periodo de tiempo entre la segunda quincena de julio y la segunda de setiembre es aquel en el que menos lluvia se precipita sobre el Perú.

Muchos de nuestros agricultores queman la vegetación residual de siembras previas o el bosque mismo; con el doble propósito de preparar los campos para la nueva cosecha –que se regará con las lluvias de octubre en adelante– o favorecer la presencia de nubes y lluvias tempranas. Este último propósito se basa en una creencia, errada, muy arraigada en nuestro país y, contrario a ello, el humo y los aerosoles desfavorecen la formación de nubes y menos aún de lluvia.

El reciente incendio cerca de Kuélap debe servir de aviso de que lo que sucede –y que ya se aprecia en imágenes de satélite del centro y norte de la selva principalmente–, una activa temporada de incendios, ya está en desarrollo.