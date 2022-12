Katia Ochoa, vocera de Sedapal, declaró que Lima (y el Callao) podrían quedar sin agua (en realidad con poca agua) si no mejoran las lluvias. De hecho, estamos en este momento con unos 100 millones de metros cúbicos de agua almacenada (de un parque de reservorios de unos 285 millones) y seguimos descargando pues no llueve. De hecho, si no empezamos a recargar en diciembre, no hay forma de llenar los embalses en verano.

Aunque podemos vivir sin un llenado pleno, necesitaríamos que las lluvias desde enero sean aceptables para empezar a recargar mientras las precipitaciones que caen en la cuenca abastecen a la población.

Como ya lo indicamos más de una vez en este diario, no hemos construido ningún otro reservorio para la capital desde la inauguración de Yuracmayo hace casi 30 años. Es muy reducida nuestra oferta y creciente nuestra demanda.

El reservorio del sistema Huascacocha, que puede aliviar la demanda de Lima y Callao, sigue sin operar –varios años- por los problemas derivados de una mala asociación pública-privada. Otro asunto sin atención…

Tarde o temprano una sequía severa nos obligará como en 2004 a racionar el agua. Si las lluvias no mejoran radicalmente y pronto, ese sería el caso.

Sedapal requiere una atención seria de las autoridades.