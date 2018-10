Recorridas ya casi tres semanas del mes de octubre, las precipitaciones que se han venido presentando en la sierra y selva lucen bien establecidas sobre el país. Una buena distribución de las lluvias, en adecuadas y acostumbradas cantidades, es absolutamente instrumental para el buen desempeño de la economía peruana. Desde las minas más recónditas a los riegos de los valles más fértiles, la necesidad de agua oportuna define o no un buen año de operaciones. Ello, al margen del resultado económico que, obviamente, se favorece con agua. Ante la inminente declaración de un evento El Niño débil en el Pacífico –con algún riesgo de que sea moderado–, las perspectivas de las lluvias en el verano no son las mejores.

No obstante, las simulaciones que los modelos de tiempo manejan para las siguientes una a dos semanas es que continuarán las lluvias en su habitual crecimiento de noviembre. Hay mucha incertidumbre luego de ello. Algunas herramientas de pronósticos apuntan a que en la segunda mitad de la primavera, las lluvias, del lado occidental de los Andes, no sean lo abundantes que quisiéramos. Subsiste, no obstante, la natural incertidumbre de las previsiones, pero El Niño, generalmente es mezquino con las lluvias de sierra y selva.