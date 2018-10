Instrucciones para perforar un pozo de agua

Cuando quieres perforar un pozo de agua te regalan un pequeño infierno florido, no te regalan un pozo, tú eres el regalado.

Dios te bendiga el día que ingreses a tu Autoridad Local de Agua. Con suerte y bastante dinero e hígado saldrás de allí con una licencia para utilizar tu pozo (si es que tiene agua) en un año. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) te pide una Autorización de Ejecución de Estudios de Aguas Subterráneas; luego de semanas de trámites podrías tener tu autorización. De allí haces tus estudios que te tomarán sus buenos meses entre consultores y el Minagri o Senace hasta obtener tu certificación ambiental. Luego regresas a la ANA para la resolución de aprobación de los estudios y el visto bueno de ella a la certificación del Minagri o Senace. Este trámite toma varias semanas. Con tu resolución de aprobación de estudios aún no mueves una piedra y ya se fueron varios meses y miles de soles. Vuelves a la ANA por tu autorización para perforar el pozo (otro mes o dos); luego perforas y uno o dos meses después regresas a la ANA, a través de la Autoridad Regional de Agua, para que te entregue tu licencia en la Autoridad Local de Agua si es que hay agua en el pozo y tu trámite no sufrió observaciones. No aprendemos, Cortázar.