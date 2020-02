El coronavirus es un ser viviente. Técnicamente cumple las condiciones del ciclo de la vida y, además, como todo ser viviente, tiene su desarrollo supeditado al clima.

En general, este reciente brote de coronavirus como el de influenza, SARS y otras variedades virales ha encontrado condiciones ideales en el clima chino actual: frío y seco. Propios del invierno.

Las condiciones frías, sumadas a las secas, ayudan al virus a mantenerse vivo en el ambiente en tránsito entre dos cuerpos.

Entonces, la estacionalidad tiene mucho que ver con lo que sucede hoy en China.

Hay que destacar, además, que dado que estamos en el corazón del invierno en el hemisferio norte y la prolongada vida estimada del virus (14 días), China va a requerir básicamente una cuarentena de, por lo menos, estas dos semanas entrantes para ver contenido el brote.

No tengo dudas que lo será. No obstante, habrá un número de fatalidades importantes que no irá mucho más allá del 2% de los contagiados según ya se aprecia.

Una propagación en Perú en verano es poco probable si llegase este virus al país. El clima ayudará en esa condición si es que las acciones de salubridad son apropiadas.