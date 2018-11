Que a la congresista Leyla Chihuán le haya incomodado el último hit de la Tigresa del Oriente, “Estamos Chihuán”, no es razón para amenazarla con una denuncia ni buscar silenciar su voz. Finalmente, fue la misma congresista la que dejó la mesa servida para la risa luego de decir que “para el ritmo de vida que llevo, [mi sueldo de congresista] no me alcanza”. En un país como el Perú, con varios cientos de miles viviendo con las justas, que US$100 mil al año no alcancen es, por decir lo menos, razón para reír.

En política, el que se pica, pierde. Más si para pasar rápido un mal momento buscas silenciar a quien, sin difamarte, calumniarte o injuriarte, se ríe contigo y de ti por tu metida de pata, lo que en un cargo público expuesto y fiscalizado es inevitable. En una democracia, la censura es un atentado a la libertad de expresión. Sobre todo, porque la caricatura y sátira son elementos esenciales en el discurso político para romper con acartonamientos y formalismos.

La congresista Chihuán ha pasado por un cargamontón que por momentos ha sido desmedido, pero esa no es razón para socavar la libertad de expresión que en el Perú está bien protegida, lo que incluye la defensa de la caricatura y la sátira que siempre serán incómodas, precisamente porque son instrumentos de fiscalización y presión.

En todo caso, si la congresista repentinamente está preocupada con estos temas, podría voltear a ver a sus compañeros de bancada, que, amparados en su inmunidad, sin parodia alguna, difaman sin control a quien se les cruce enfrente. O podría dejar de escuchar a la Tigresa para escuchar a Susy Díaz, quien hace unos días le recomendó que en estos casos “el inteligente ignora y el bruto reclama”. Así no generará el efecto contrario: que más gente quiera ver lo que busca prohibir.