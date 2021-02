-Rara esta exclusión electoral de “Forzay”. Me huele a que es una jugada para victimizarle, parar su descenso en encuestas y levantarle (muchos rumores que el arquero cae en los dos sondeos que están por salir y que Lescano crece más). Seguramente le habilitarán después.

-¡No compró las vacunas, pero él si se vacunó! Un asco esta vacuna VIP de Vizcarra, hecho que ni siquiera tuvo el decoro de disimular al hacer campaña. Y este cínico alega que se inmoló por los peruanos y que fue voluntario. ¡Encima hay que agradecerle! ¿Es nativo de Moquegua o de Conchán? Qué la coleguita Rafaella León se escriba Vizcarra, retrato de un poder en construcción. Parte II. ¡Cómo debe estar de arrepentida de su servil hagiografía (RAE: Dícese de la biografía excesivamente elogiosa)! Esta leona perdió totalmente la distancia del sujeto de su biografía y le salió un libro huaripolerazo. Bueno, no dice mucho intelectualmente de ella que un tipo como Vizcarra le haya impresionado tanto, que es de vergüenza ajena ese panegírico suyo sobre éste. Que lea el libro de Martín Ripl sobre el mismo personaje para que vea cómo se hace una biografía de verdad. Parafraseándola: “¿Es posible ser tan adulona? ¡Sí!”.

-El juez San Martín no pudo con su conocida soberbia cuando declaró esta semana a Perú21 que " (…) pero desde luego no soy un magistrado típico”. ¿Qué se computa éste, al que hasta desde España le diseñaron una sentencia, y que no sabía, con tantísimos años encima como magistrado, que los fallos solo surten efecto desde que se notifican, lo que tuvo que enseñarle el TC como a un practicante? ¡Fuiiiiraaa!

-¡Fuera ya Jorge Luis Salas del JNE! Ese señor NO garantiza unos comicios neutrales por vizcarristófilo. Que renuncie y entre otro.

-PD: Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima; es su cómplice. (George Orwell).

