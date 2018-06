Estoy a favor de la ley. La carga laboral es tan alta en Perú que casi todo es informal. Es la realidad. La Ley de Promoción del Sector Agrario formaliza al trabajador. La tasa de impuestos favorece la inversión. La misma que nos ha vuelto una potencia mundial en varios cultivos.

A los empresarios, chicos o grandes, les gusta porque crecen. A los antiempresarios no les gusta por eso mismo. Yo conozco el campo. El moderno y el pobre. El pobre está condenado porque no puede salir de su pobreza. El Estado peruano y la reforma agraria no han mejorado la vida de los agricultores en 50 años. No pueden hacerlo. Es imposible una vida digna con una o dos hectáreas.

El capital y sobre todo el espíritu innovador de nuestro sector agroexportador ya los ayuda a salir de la pobreza con trabajo y/o cadenas productivas privadas. Si eso no se entiende es por dogma o ignorancia.

El 92% de la población mundial vive en el hemisferio norte.

El Perú y un puñado de países del hemisferio sur tienen que alimentarlos con frutas y hortalizas contraestacionalmente. Nuestro clima hace que seamos los primeros en cosechar en el hemisferio sur y tengamos mejores precios. Miremos nuestras ventajas. No nuestros demonios.