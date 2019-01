Andalucía es una de las regiones más bellas de España y la más conocida universalmente. Tiene una estrecha conexión con la historia del continente americano, pues de un puerto andaluz, de Palos de Moguer, en Huelva, partieron las carabelas de Colón.

En Sevilla se ubica el famoso Archivo de las Indias. Sevilla se convirtió, además, en una de las más prósperas ciudades europeas, gracias al tráfico comercial entre América y Europa.Cádiz, la “Tacita de Plata”, que dio nombre a la Constitución de Cádiz, fue el escenario geográfico que, a falta del rey vergonzosamente huido hacia Francia en tiempos de Napoleón, dio albergue a los representantes de las Indias para participar en el proceso de la Constituyente gaditana.

Andalucía es la tierra de García Lorca, de Alberti, de la Semana Santa de Sevilla, de la Mezquita de Córdoba, de la Alhambra de Granada. Andalucía era también el coto cerrado de los socialistas, desde los tiempos de Felipe González. Los socialistas la gobernaron durante 36 largos años. Era su coto cerrado.

A nadie le gusta perder. Pero hay ocasiones en que hay que procurar aparentar que uno sabe hacer las cosas. Los socialistas andaluces han perdido la oportunidad de hacerlo y han salido del gobierno andaluz de la peor manera: manipulando a la gente, que es una forma de jugar con la ignorancia de los suyos.

No lo va a tener fácil el gobierno del Partido Popular para hacer un buen gobierno. No será fácil enfrentarse a funcionarios que no estén dispuestos a ponerle las cosas fáciles a los “recién llegados”.

Hará falta mucha inteligencia, y mucho juego de muñeca, para llevar a esta carabela a buen puerto, que no es precisamente el de la Española, en el Caribe. Es el del futuro de España, que quizás ha empezado a definirse por el sur.