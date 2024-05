Más de una vez he escuchado decir que soy un obseso con los caviares respecto a su influencia descomunal. ¡Más bien, me he quedado corto! Ahora mismo esta red está actuando —dentro y fuera del Perú— para tumbarse a Dina Boluarte (de la cual NO soy partidario) y recuperar posiciones de poder (TC, JNJ, DP, MP, etcétera). Sobre su actuar interno ya escribí el lunes: el brazo fiscal-judicial-policial-mediático mefistoliano ha puesto a la frívola Dina al borde del K.O. con la detención del sinvergüenza de su hermano.

Vamos al frente externo: ayer La República puso en portada a un exembajador gringo, que integra una rimbombante “Misión Internacional de Observación sobre la JNJ” junto a tres personas más, auspiciados desde Washington por una ONG “Fundación para el Debido Proceso” (DPLF en inglés). ¿Saben con quiénes uno se encuentra si entra a la web de esta “imparcial” ONG? Pues nada menos que con la flor de la caviarada limeña: su directora ejecutiva es nada menos que Katya Salazar (ex-CVR, ex-IDL, exesposa de César Landa) junto al ultracaviar Walter Albán, el velasquista Luis Pásara, el ex-IDL David Lovatón y la ex-Comisión IDH Úrsula Indacochea. Y los miembros de esa “Misión” no se quedan atrás en cuanto a oler a caviares: Edison Lanza (ex-Comisión IDH), Jaime Arellano (el exviceministro chileno del socialista Lagos), la politizada exfiscal guatemalteca Thelma Aldana y el embajador gringo Stephen McFarland (que estudió en el limeño colegio Roosevelt. Sospecho que es demócrata, pero no sé más de él).

¿Visualizan ya esta operación caviar? Caviares peruanos envían una “Misión Internacional” para retener la JNJ y Mohme los levanta en su portada. Todo para desestabilizar a Boluarte desde afuera. El plan caviar último de estos es crear una Comisión Internacional que controle el aparato judicial peruano, como hicieron en Guatemala con la CICIG.PD: Espeluznante esta revelación de Villanueva que nuestro “imparcial” Mefistófeles criollo celebró con vino la muerte de Alan García…